Suriyei Deyr el-Zor kentini bombalamaya devam etti

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Esad: Suriye reform yolunda



Kent sakinleri ve eylemciler patlama ve silah seslerinin pazartesi sabahı yeniden başladığını, ve tank destekli Suriye askerlerinin Deyr el-Zor'un doğusundan tekrar ilerlediğini söyledi.BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle:Suriye'de ordunun operasyonları devam ederken Cumhurbaşkanı Esad üzerinde uluslararası baskılar giderek artıyor.Suudi Arabistan, Suriye'de yaşanan şiddet olaylarını protesto ederek Şam büyükelçisini geri çağırdı.El Arabiya televizyonunda yayınlanan açıklamasında Kral Abdullah, Suriye'de yaşanan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu söyledi.Suriye hükümetinin ''gerçek reformları'' yaşama geçirmesi ve kendi ifadesiyle ''daha geç olmadan ölüm makinesini durdurmasını'' isteyen Kral Abdullah, büyükelçinin ''danışmalarda bulunmak üzere'' Riyad'a geri döneceğini kaydetti.Abdullah'ın açıklamasından kısa bir süre önce de Arap Birliği, Riyad'dan gelen duyuruyla eş zamanlı olduğu anlaşılan bir hamleyle ilk kez Suriye'deki şiddet olaylarını kınayan resmi bir bildiri açıkladı.Türkiye'den Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Şam'a ''sabrımız taşıyor'' mesajı verirken, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Esad yönetimini uyarmak üzere salı günü Şam'a gideceğini duyurdu.Suriyeli muhalifler, güvenlik güçlerinin mart ayında gösterilerin başlamasından bu yana ülke çapında 1650 kişiyi öldürdüğünü ileri sürüyor.Bunun yanısıra on binlerce kişi de tutuklandı. Ancak operasyonlara rağmen, protestolar dinmiyor.Cumhurbaşkanı Beşar Esad güvenlik güçlerinin operasyonlarını savunarak, ''Suriye reform yolunda'' diye konuştuEsad, ''Yolları kesip, kentleri kordon altına alıp halkı terörize eden suçluların hakkından gelmek devletin görevidir'' dedi.Muhalefet, Esad'ın çok partili sisteme izin verdiği açıklamasını tatmin edici bulmuyor.Çok partili sistem, mart ayı ortalarından bu yana Cumhurbaşkanı Esad'a karşı gösteriler yapanların başta gelen taleplerinden biriydi.