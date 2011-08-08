T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriyei Deyr el-Zor kentini bombalamaya devam etti

Pazar günü ordunun şafak vakti düzenlediği baskında en az 50 kişi ölmüştü...

08 Ağustos 2011 03:00

T24 - Suriye'nin doğusundan gelen haberlere göre ordu kuvvetleri Deyr el-Zor kentini bombalamaya ikinci gününde devam ediyor.

Kent sakinleri ve eylemciler patlama ve silah seslerinin pazartesi sabahı yeniden başladığını, ve tank destekli Suriye askerlerinin Deyr el-Zor'un doğusundan tekrar ilerlediğini söyledi.BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle:

Suriye'de ordunun operasyonları devam ederken Cumhurbaşkanı Esad üzerinde uluslararası baskılar giderek artıyor.

Suudi Arabistan, Suriye'de yaşanan şiddet olaylarını protesto ederek Şam büyükelçisini geri çağırdı.

El Arabiya televizyonunda yayınlanan açıklamasında Kral Abdullah, Suriye'de yaşanan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Suriye hükümetinin ''gerçek reformları'' yaşama geçirmesi ve kendi ifadesiyle ''daha geç olmadan ölüm makinesini durdurmasını'' isteyen Kral Abdullah, büyükelçinin ''danışmalarda bulunmak üzere'' Riyad'a geri döneceğini kaydetti.

Abdullah'ın açıklamasından kısa bir süre önce de Arap Birliği, Riyad'dan gelen duyuruyla eş zamanlı olduğu anlaşılan bir hamleyle ilk kez Suriye'deki şiddet olaylarını kınayan resmi bir bildiri açıkladı.

Türkiye'den Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Şam'a ''sabrımız taşıyor'' mesajı verirken, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Esad yönetimini uyarmak üzere salı günü Şam'a gideceğini duyurdu.


Esad: Suriye reform yolunda

Suriyeli muhalifler, güvenlik güçlerinin mart ayında gösterilerin başlamasından bu yana ülke çapında 1650 kişiyi öldürdüğünü ileri sürüyor.

Bunun yanısıra on binlerce kişi de tutuklandı. Ancak operasyonlara rağmen, protestolar dinmiyor.
Cumhurbaşkanı Beşar Esad güvenlik güçlerinin operasyonlarını savunarak, ''Suriye reform yolunda'' diye konuştu

Esad, ''Yolları kesip, kentleri kordon altına alıp halkı terörize eden suçluların hakkından gelmek devletin görevidir'' dedi.

Muhalefet, Esad'ın çok partili sisteme izin verdiği açıklamasını tatmin edici bulmuyor.

Çok partili sistem, mart ayı ortalarından bu yana Cumhurbaşkanı Esad'a karşı gösteriler yapanların başta gelen taleplerinden biriydi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24