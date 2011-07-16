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Dünya

SURİYE'DE ÖLENLERİN SAYISI 32'YE YÜKSELDİ AMMAN (A.A)

16 Temmuz 2011 11:08

-SURİYE'DE ÖLENLERİN SAYISI 32'YE YÜKSELDİ AMMAN (A.A) - 16.07.2011 - Suriye'de dün düzenlenen yönetim karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi. Yerel Koordinasyon Komiteleri aktivistlerinin verdiği bilgiye göre, sadece başkent Şam'da 23 kişi öldü. Muhalif liderlerden Velid el Bunni'nin yaptığı açıklamaya göre, başkent Şam'ın Kabun semtinde bugün yapılması planlanan "Ulusal Selamet Konferansı", güvenlik güçlerinin, toplantının yapılacağı düğün salonu önünde 14 kişiyi öldürmesi nedeniyle ertelendi.

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