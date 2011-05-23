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Dünya

SURİYE'DEN YAPTIRIM KARARINA TEPKİ  BEYRUT (A.A)

23 Mayıs 2011 22:58

-SURİYE'DEN YAPTIRIM KARARINA TEPKİ  BEYRUT (A.A) - 23.05.2011 - Suriye, AB Dışişleri Bakanlarının, protestocuların öldürülmesinden sorumlu tutulan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve dokuz yardımcısına yaptırım uygulama kararı almasına tepki gösterdi. Resmi haber ajansı SANA'ya açıklama yapan bir yetkili, AB'nin kararını kınadıklarını belirterek, AB kararlarının, daha önce ABD tarafından açıklanan yaptırım kararlarıyla aynı amacı güttüğünü söyledi. Yetkili, yaptırım kararlarının, Suriye'nin içişlerine açık ve bariz müdahaleyi amaçlayan ve ülke güvenliğini bozmaya yönelik bir girişim olduğunu ifade etti. AB Dışişleri Bakanları bugün, protestocuların öldürülmesinden sorumlu tutulan Beşşar Esad ve dokuz yardımcısına yaptırım uygulama kararı almıştı. AB iki hafta önce ise Almanya, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin karşı çıkmasıyla, Suriyeli on üç üst düzey yöneticiye vize yasağı getiren ve mal varlıklarını donduran listeye Beşşar Esad'ı dahil etmemişti. ABD yönetimi de Beşşar Esad ve yakın çevresindeki dokuz isme geçen hafta yaptırım uygulamaya başlamıştı.

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