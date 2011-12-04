-Suriye'den Türkiye'ye yaptırımlar ŞAM (A.A) - 04.12.2011 - Türkiye'nin Suriye'ye yaptırım kararlarını açıklamasının ardından, Serbest Ticaret Anlaşması'nı askıya aldığını duyuran Suriye yönetiminin, Türkiye'yle ilgili yeni kararlar aldığı bildirildi. Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, bugün Başbakan Adil Sefer başkanlığında toplanan ve Türkiye-Suriye ilişkilerinin ele alındığı Bakanlar Kurulu toplantısında, Türkiye'ye ilgili yeni kararlar alındığı belirtildi. Yeni alınan kararlar şöyle sıralanıyor: ''-Suriye ve Türkiye arasında serbest ticaret bölgesinin kurulmasını öngören ortaklık anlaşması ve bu anlaşma çerçevesinde mevcut tüm karar ve uygulamaların dondurulması. Türkiye'den ithal edilen malların uygulanmakta olan dış ticaret yasası kapsamına alınarak gümrük harçları tarifesinin uygulanması. -Gelişmekte olan köylerin imarını destekleme projesi kapsamında, Türkiye'den Suriye'ye ithal edilen bütün Türk malı ürünler için ürün fiyatının yüde 30'u değerinde gümrük harcı alınması. -Suriye'den Türkiye’ye giden Türkiye plakalı araçlara mazotun litresi 80 liradan satılmasıyla birlikte daha önce belirlenen limitler uyarınca tır araçlarına 600, kamyonlara 550, otobüslere 400, minibüslere 200 ve otomobillere 50 litre'den fazla mazot satılmaması. -Suriye'den geçiş yapacak boş ve dolu Türkiye plakalı kamyonların ağırlığının gideceği yol mesafesiyle çarpılması ve bunun yüzde 2'sinin gümrük harcı olarak ve avro olarak ödenmesi.'' Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Teysir El Zoubi, toplantıdan sonra basına bir açıklama yaparak, alınan bu kararların, Türkiye'nin Suriye'ye yaptırım kararlarına bir cevap teşkil ettiğini söyledi.