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Dünya

Suriye’den Türkiye’ye terörist gruplara destek suçlaması!

‘Türkiye’nin Daeş, El Nusra Cephesi ve El Kaide ile bağlantılı gruplarla mücadelesi sahici mi?’

29 Temmuz 2015 20:31

Şam’dan, Türkiye’nin Suriye’de IŞİD’e yönelik başlattığı operasyonun ardından ilk resmi açıklama geldi.

Hürriyet’in AFP'den çevirdiği habere göre; Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler’e gönderilen mektupta, “Geç olması hiç olmamasından daha iyidir. Fakat Türkiye’nin Daeş, El Nusra Cephesi ve El Kaide ile bağlantılı gruplarla mücadelesi sahici mi?” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, Suriye’nin Türkiye’yi kendini savunan bir kurban gibi gösterme girişimini kabul etmediğini ifade ederek, Ankara’yı terörist gruplara destek vermekle suçladı.

Mektupta, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde IŞİD hedeflerine yönelik cuma günü başlattığı hava operasyonlarından bahsedilmedi.

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