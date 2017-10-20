Suriye'den Türkiye'ye geçen 2 terörist yakalandı

ŞANLIURFA, KİLİS, (DHA)- SURİYE\'nin kuzeyinden yasa dışı yollarla Şanlıurfa ve Kilis\'e geçen PKK/PYD üyesi 2 terörist, jandarma tarafından yakalandı.

Sınır hattından yasadışı yollarla Şanlıurfa ve Kilis\'e geçen 2 şüpheliyi fark eden jandarmalar, harekete geçti. Yapılan incelemede terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu saptanan 2 terörist, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarma komutanlıklarına götürüldü.

Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan açıklamada da \"Şanlıurfa ve Kilis’te, Suriye kuzeyinden Türkiye\'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, güvenlik güçlerince yakalanmıştır\" denildi.