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Suriye'den Türkiye'ye geçen 2 terörist yakalandı

ŞANLIURFA, KİLİS, (DHA)- SURİYE'nin kuzeyinden yasa dışı yollarla Şanlıurfa ve Kilis'e geçen PKK/PYD üyesi 2 terörist, jandarma tarafından yakalandı

20 Ekim 2017 19:08

ŞANLIURFA, KİLİS, (DHA)- SURİYE\'nin kuzeyinden yasa dışı yollarla Şanlıurfa ve Kilis\'e geçen PKK/PYD üyesi 2 terörist, jandarma tarafından yakalandı.
Sınır hattından yasadışı yollarla Şanlıurfa ve Kilis\'e geçen 2 şüpheliyi fark eden jandarmalar, harekete geçti. Yapılan incelemede terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu saptanan 2 terörist, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarma komutanlıklarına götürüldü.
Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan açıklamada da \"Şanlıurfa ve Kilis’te, Suriye kuzeyinden Türkiye\'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, güvenlik güçlerince yakalanmıştır\" denildi.

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