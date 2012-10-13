Suriye'den Türkiye'ye: Doğrudan temas kuralım

Suriye Dışişleri Bakanlığı resmi bir açıklama yayımlayarak, son krizlerin ardından iki ülke arasında gerilimin azaltılması için Türkiye ile doğrudan temas kanalı kurulmasına hazır olduklarını açıkladı.

Şam ile Ankara arasında doğrudan temas kanalı fikrini üç gün önce Rusya ortaya atmıştı.

Şam’dan yapılan “Direkt diyalog kurmaya hazırız” açıklamasını Rus resmi haber ajansı RIA duyurdu.

RIA’nın haberinde, “Türkiye’nin Akçakale ilçesine ay başında Suriye top mermisi düştüğünde kriz tırmanmaya başlamıştı. Türkiye parlamentosu 4 Ekim tarihinde Erdoğan hükümetine sınır ötesi askeri harekât düzenleme tezkeresi vermişti. Suriye-Türkiye sınır bölgesinde tırmanan krizden tedirgin olan Rusya, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ağzından 10 Ekim tarihinde taraflara ‘Direkt temasa geçin. Problemlerin çözüme kavuşturulması için en kısa yol budur’ demişti” ifadesi kullanıldı.

Ajansın haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güvenlik konularında Ankara ile Şam arasında doğrudan diyalog mekanizması kurulması gerektiğini belirten Lavrov'un bu sözlerine olumlu bakıyoruz" denildi.



Kavga açığa çıktı



Rus Kommersant gazetesi ise “Türkiye ve Rusya arasındaki Suriye kavgası açık bir hal alıyor” diye yazdı. Gazete bugünkü sayısında şu ifadeleri kullandı:

“Rusya tartışma yaratacağını bile bile şüpheli kargoyu neden sivil uçakla gönderdi? Çünkü Suriye etrafındaki çember her geçen gün daralıyor. Son dönemde Rusya’dan Suriye’ye deniz yoluyla silah sevkiyatı engellenmiş, İran’dan Suriye’ye giden uçaklar da Bağdat’ta indirilip kontrol edilmeye başlamıştı.”