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Dünya

Suriye: Türkiye'nin sınırlarımızdaki operasyonunu saldırı olarak görürüz

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat, Meclis'ten geçen Irak ve Suriye tezkeresi hakkında açıklama yaptı

03 Ekim 2014 18:40

Irak ve Suriye’den kaynaklanan terör tehditlerine karşı Türk askerinin yabancı ülkelere gönderilmesinin yanı sıra, yabancı silahlı kuvvetlerin de Türkiye’de bulunması ve geçişi konusunda hükümete bir yıl yetki veren tezkerenin TBMM’den geçmesine Şam yönetiminden tepki geldi. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat, "Türkiye’nin Suriye toprakları içinde gerçekleştireceği herhangi bir askeri operasyonun “saldırı” olarak görüleceğini" söyledi.

Hürriyet'in, İran'ın resmi haber kanalı Press Tv’ye dayandırdığı haberine göre, Mikdat ayrıca Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi’ni “Türkiye’nin kararını kınamak için” acil toplantıya çağırdı. Bakan, Türkiye ve Suudi Arabistan’ı Suriye’ye “militan göndermekle” de suçladı.

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