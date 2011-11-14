Suriye'den resmi özür bekleniyor!

T24

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Suriye’ye ilişkin açıklamalarda bulundu.Arınç, Suriye'deki Türk diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırılarla ilgili, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim basın aracılığyla özür anlamına gelecek açıklamada buluduğunu söyledi.Arınç, bu özrün resmi anlamda iletilmesini beklediklerini söyledi."Ailelerin Türkiye getirilmesi konsundaki girişimlerimizi takiben, Suriye Dışişleri Bakanı sayın Velid Mauallim, basın aracılığıyla olaylardan duyulan üzüntülerini ifade etmiş ve özür anlamına gelecek sözler sarf etmiştir... Medya aracılığıyla yapılan bu özürün resmi anlamda Türkiye’ye iletilmesi beklenmektedir.”