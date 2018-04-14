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Suriye'den operasyona ilk tepki: Teröristler başarısız olunca müttefikler saldırıya geçti

"Uluslararası hukukun çirkin bir ihlali"

14 Nisan 2018 10:56

Suriye Resmi Haber Ajansı, Sana, adını açıklamayan bir yetkilinin "Teröristler başarısız olduğunda, ABD, Fransa ve İngiltere müdahale etti ve Suriye'ye karşı saldırıya girişti. Suriye'ye karşı Amerikan, Fransız ve İngiliz saldırısı başarısız olacak" sözlerini aktardı.

Sana ayrıca füzelerin başkent Şam'ın kuzeydoğusundaki bir araştırma merkezini ve başkentin etrafındaki diğer bazı askeri tesisleri vurduğunu bildirdi.

Ajans, Humus'taki askeri depoları hedef alan füzelerin düşürüdüğünü açıkladı.

 Suriye: Atılan 30 füzenin üçte biri imha edildi

Suriye hükümeti, füze saldırsı öncesi tüm askeri üslerin tahliye edildiğini ve şu anda hasarın gözden geçirildiğini bildirdi.

Bir yetkili Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Saldırı öncesi Ruslar'dan uyarı aldık ve tüm askeri üslerimiz birkaç gün önce tahliye boşaltıldı. 30 dolayında füze fırlatıldı ve üçte biri imha edildi." dedi.

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