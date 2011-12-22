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Dünya

Suriye'den ölü sayısına "resmi" açıklama BEYRUT (A.A)

22 Aralık 2011 23:01

-Suriye'den ölü sayısına "resmi" açıklama BEYRUT (A.A) - 22.12.2011 - Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, ülkede olayların başladığı 9 aydan beri düzenlenen saldırılarda 2 binden fazla asker ve güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü duyurdu. Şam hükümeti tarafından hazırlanarak BM Güvenlik Konseyi ve İnsan Hakları Konseyi'ne gönderilen bir mektupta, BM'nin, Suriye hükümetinin olayları acımasızca bastırdığı iddiasının yanlış olduğu belirtildi. BM'nin Suriye hakkında önyargılı davrandığı ileri sürülen mektupta, örgütün Suriye'deki terörist faaliyetlerin varlığını gözardı ettiği kaydedildi. BM, Suriye'deki olaylarla ilgili son yaptığı açıklamada, 5 binden fazla Suriyelinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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