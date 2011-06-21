-SURİYE'DEN MÜLTECİ AKINI HATAY (A.A) - 21.06.2011 - İç karışılık nedeniyle Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Kızılay tarafından kurulan geçici çadır kentlere yerleştirilen Suriyelilerin sayısı 10 bin 718'e ulaştı. Valilik Basın Bilgilendirme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Yayladağı ilçesinde kurulan iki çadır kentte 5 bin 215, Altınözü ilçesi ile Boynuyoğun köyündeki çadır kentte 4 bin 836 ve Reyhanlı ilçesindeki çadırlarda da 613 Suriyeli konaklıyor. Türkiye'ye sığınanların 39'unun yaralı olduğu ve bunların Hatay'daki çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü, 15 kişinin de refakatçi olarak yanlarında bulunduğu kaydedildi. Suriyeli sığınmacıların 2 bin 632'sinin yetişkin erkek, 2 bin 649'unun yetişkin kadın, 2 bin 751'inin erkek çocuk ve 2 bin 686'sının da kız çocuk olduğu belirtildi.