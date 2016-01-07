Suriye'den kuşatma altındaki kasabalara insani yardım izni

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye yönetiminin, aylardır kuşatma altında bulunan ve açlıktan ölümlerin başladığı öne sürülen Madaya kasabasına insani yardım götürülmesi konusunda ikna edildiğini duyurdu.

Uluslararası yardım örgütü Kızıl Haç, Suriye’nin Lübnan sınırı yakınlarında bulunan Madaya ve bazı kasabalarda hem tıbbi malzeme hem de gıda ihtiyacının kritik noktalara ulaştığını ve açlıktan ölümlerin başladığını duyurmuştu.

BBC’nin haberine göre BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamada, "Suriye hükümetinin kıtlık yaşanan Madaya, Fuaa ve Kefriye kasabalarına insani yardım götürülmesine izin vermesini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesi yer aldı. Örgüt, birkaç gün içerisinde kuşatma altındaki kasabalara insani yardımın ulaşmaya başlayacağını belirtiyor. Madaya, Temmuz 2015'ten bu yana Suriye ordusu ile Hizbullah güçlerinin kuşatması altında bulunuyor.