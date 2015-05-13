'Suriye'den kaçırılan belgeler Esad'ı yargılamak için yeterli'

İngiliz Guardian gazetesi, Suriye rejiminin önde gelen isimlerinin savaş suçları işlediğini kanıtlayacak resmi belgelerin son üç yıl içinde ülkeden kaçırıldığını yazdı. Gazeteye göre elde edilen bu belgeler, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve 24 üst düzey hükümet yetkilisi hakkında dava açılması için yeterli.

Julian Borger imzalı özel haberde belgelerin Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'ne sunulmak üzere toplandığı belirtiliyor.

Guardian'ın haberinde, son gelişmeler ardından Suriye yönetiminin önde gelen isimlerinin "insanlığa karşı suç işledikleri" gerekçesiyle yargılanmaları ihtimalinin arttığını vurgulandı.

Özel komisyon kuruldu

Haberde, Suriye'de savaş suçlarını inceleyen Uluslararası Adalet ve Hesap Verilebilirlik Komisyonu'nun, Suriyeli liderlerin 2011'de çıkan ayaklanmalarda protestoların bastırılmasında üstlendikleri rollere odaklandığı belirtiliyor.

İngilizce kısa adı CIJA olan Komisyon, aralarında İngiltere, ABD, AB, Almanya, İsviçre, Norveç, Kanada ve Danimarka'nın da bulunduğu Batılı ülkeler tarafından finanse ediliyor.

Komisyon aynı zamanda Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) gibi radikal İslamcı grupların işlediği savaş suçlarını da inceliyor.

Guardian'ın haberine göre Komisyon'un beraber çalıştığı 50 Suriyeli soruşturmacı hayatlarını tehlikeye atma pahasına resmi belgeleri ülke dışına sızdırdı.

Suriyeli soruşturmacılardan biri öldürüldü, bir diğeri ağır yaralandı, bazıları da gözaltına alındı ve işkence gördü.

'Bizim çalışmamız en kapsamlısı'

Suriye yönetiminin savaş suçları işlediğine dair iddialar daha önce de raporlara konu olmuştu.

Bunlardan biri olan 2013 tarihli Birleşmiş Milletler raporunda "kanıtların, aralarında devlet başkanı da olmak üzere, üst düzey yetkililerin sorumluluğuna" işaret ettiği dile getirildi.

CIJA Başkanı Bill Wiley ise kendi çalışmalarının bunların ötesine gittiğini, Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'ne sunulabilecek belgeler topladıklarını söyledi.