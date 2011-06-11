-SURİYE'DEN KAÇAN KAÇANA HATAY (A.A) - 11.06.2011 - Suriye'deki olaylar nedeniyle sınırdan geçerek Türkiye'ye sığınan Suriyeli sayısı 4 bin 300'e ulaştı. Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Halit Çevik, Yayladağı Kaymakamı Tolga Polat ve beraberindeki heyetle, Suriyelilerin yurda giriş yaptığı Güvecci Köyünde incelemelerde bulundu. Çevik, burada yaptığı açıklamada, Ankara'dan konuyu yakından takip ettiklerini, gelişmeler hakkında anında bilgi aldıklarını ifade ederek, bir kriz toplantısı yaptıklarını ve bu kapsamda bölgeye incelemelerde bulunmak üzere geldiklerini söyledi. Suriye'den daha kaç kişinin geleceğine yönelik tahmini bir hesaplama yapmanın imkansız olduğunu, onların kendi ülkelerinde kalmak istediklerini vurgulayan Çevik, ''Biz hazırlıklarımızı zaten çok önceden tamamlamıştık. Eğer sınırdan geçip, Türkiye'ye sığınmak isterlerse, biz gereken kolaylığı sağlayacağız. Bu konuda rakam vermek doğru değil, rakam vermenin bile bir mesaj niteliğinde olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle elimizden geldiğince rakam zikretmemeye çalışıyoruz'' dedi. Çevik, Türkiye'nin en zor zamanlarında bile, çok yüksek sayıda insanı misafir ettiğini, bunu yine yapabileceklerini belirterek, şu ana kadar Türkiye sınırından giriş yapan Suriyelilerin sayısının 4 bin 300'e ulaştığını kaydetti. Hatay'ın Altınözü Belediye Başkanı Cavit Alkan da Suriye'deki olaylardan kaçarak Türkiye'ye sığınmak isteyen herkese yardımcı olacaklarını söyledi. Alkan, Vali Mehmet Celalettin Lekesiz ve Altınözü Kaymakamı Ali Aslantaş'ın koordinesinde, ilçelerine 2 çadırkent kurulduğunu, eski TEKEL binası bahçesine kurulan Çadırkent'e Suriye'den gelen yaklaşık bin kişinin yerleştirildiğini bildirdi. İlçelerine bağlı Boynuyoğun Köyünde Kızılay tarafından kurulan üçüncü Çadırkent'e henüz sığınmacıların yerleştirilmediğini, ancak çadırların hazır hale getirildiğini ifade eden Alkan, şöyle devam etti: ''Devletimiz güçlü. Kapımıza kadar gelen ayrıca akrabalık bağları bulunan Suriyelilere kapımızı sonun kadar açık tutuyoruz. Valilik koordinesinde tüm hazırlıkları tamamladık. Özellikle Kızılay tarafından Boynuyoğun köyünde üçüncüsü kurulan Çadırkent bin çadır kapasiteli. Burada 5 bin kişi konaklayacak şekilde hazırlık yaptık. Ayrıca, sığınmacıların, enerji, su, tuvalet, güvenlik, sağlık, yiyecek, giyecek gibi tüm sorunlarını çözümleyecek kapasitemiz var. Dileğimiz kardeş ve dost ülkede yaşanan sorunların bir an önce bitmesidir.''