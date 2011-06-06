-SURİYE'DEN İSRAİL'E KINAMA ŞAM (A.A) - 06.06.2011 - Suriye Dışişleri Bakanlığı, Golan'da eylem yapan Filistinli ve Suriyelilere ateş açmasından dolayı İsrail'i kınadı. Resmi haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri Bakanlığı adına açıklama yapan bir yetkilinin, "İsrail güçlerinin dün Golan'da Suriyeli ve Filistinli sivillere karşı yaptığı vahşi saldırıyı şiddetle kınadığını" bildirdi. Açıklamada, "dün Golan'da toplanan sivillerin, işgal altındaki topraklarını kurtarmaya çalışmalarının yasal hakları olduğu" belirtilerek, "olayda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırının İsrail'in uyguladığı terörün boyutlarını ortaya koyduğu" kaydedildi. İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'nde dün meydana gelen olaylarda, bir çocuğun ve bir gazetecinin de aralarında bulunduğu 23 kişi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda kişinin yaralandığı olaylarda hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri, bugün bir konvoyla Şam'a sevkedilerek şehitlikte toprağa verildi.