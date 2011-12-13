-Suriye'den haber vermenin ağır zorlukları -Gazetecilerin olay bölgelerine gitmesi hala yasak -Bazen verilen izinler de işe yaramıyor ve sıradan bir olayda sıradan bir memur hükümetten alınan izni geçersiz sayıyor -Suriye devlet televizyonu Türkiye'de rahatlıkla sokak röportajları yaparken, Şam'daki yabancı gazeteciler resmen çağrıldıkları basın toplantılarında bile engelleniyor ANKARA (A.A) - 13.12.2011 - İzlenim - Suriye'de gazetecilik mesleğinin icra edilmesi, bürokratik engellerden dolayı neredeyse imkansız hale geldi. AA'ya bilgi veren bir yabancı gazeteci, Hama'dan geçerken gördüklerini yazınca, Enformasyon Bakanlığı'na çağrılarak uyarıldığını anlattı. Ülkedeki mevcut sisteme göre, ülkeye girer girmez hiç bir iş yapmadan Enformasyon Bakanlığı'na müracaat edilmesi gerekiyor. Gazetecilerin önündeki ilk engel yasal izinlerin verilmesinde ortaya çıkarılan aksaklıklar. Çalışma izni alabilmek de uzun sürüyor. İzin için evraklarını teslim eden bir gazeteci 15 gün sonra tekrar bakanlığa çağrıldı ve evrakının kaybolduğu bildirildi. İkinci başvuruyu yaptıktan sonra çalışma izni için "kısa sürede çıkar" denilmesine rağmen aradan 4 ay geçti ve hala çalışma izni alınamadı. Suriye Enformasyon Bakanlığı, genel olarak kendi tertip ettiği bir gezi ile gazetecileri olay yerlerine götürüyor. Müracaatları sürüncemede bırakılan gazeteciler de böyle organizasyonlara davet ediliyor. Ancak gazeteciler hiç bir zaman olayların gerçekten meydana geldiği yere götürülmüyor. Gazeteciler yasal prosedürü aşınca da rahatlayamıyor. Çalışma iznini aldıktan sonra da yapacakları her çekim için Enformasyon Bakanlığı'ndan izin almaları gerekiyor. Fakat bazen bu izin de pek bir işe yaramayabiliyor. Ramazan Bayramı öncesinde ülkedeki bayram hazırlıklarını haberleştirmek için başvuran bir gazeteciye bir görevlinin eşlik etmesi istendi. Ancak hükümetin verdiği görevliye ve çekim iznine rağmen bir trafik polisi "burayı çekemezsiniz" diyerek haber çalışmasını engelledi. Haberin ülkenin geçirdiği iktidar mücadelesiyle ilgisi yoktu ve sadece Midan semtinin girişindeki caminin fotoğrafı çekilecekti. Yabancı gazeteciler, resmi programlara davet edilip de açıklamaları dinlerken bile engele uğruyor. Bir silahlı saldırı sonucu öldürülen 6 pilot ve 11 askerin cenazelerine götürülen gazetecilerden biri sorduğu sorudan rahatsız olan üst rütbeli bir subay tarafından sertçe uyarıldı ve dışarı çıkarıldı. Suriye'de basınla ilgili yaşanan en ilginç durumlardan biri de habercilerin engellenmesi vakasının yönetim yanlısı gösterilerde meydana gelmesi. Enformasyon Bakanlığı "bu gösteriler için izne gerek yok istediğiniz gibi çekim yapabilirsiniz" demesine rağmen, güvenlik görevlileri aynı şeyi söylemiyor ve çalışma izni soruyor. -Neler yaşandığı belli değil- Hala birçok bölgede neler yaşandığını, olayların nasıl geliştiğini tam olarak hiç bir basın organı aktaramıyor. Gazeteciler hiç bir bölgeye gidemezken, muhalif aktivistlerin sosyal paylaşım ağları üzerinden verdiği bilgilere, paylaştıkları fotoğraf ve görüntülere dayanarak haber yapmaya çalışıyor. Böyle bir durumda Suriye devlet televizyonu, Ankara sokaklarında istediği gibi, dilediği konuda halkla röportajlar yapabiliyor. Suriyeli gazeteciler, Türkiye'nin Suriye'ye karşı tutumunu, Türk vatandaşlarına sorup, Esad rejiminin lehinde olacak şekilde haberleştiriyor. Suriyeli gazetecinin Türkiye'deki rahatlığını Şam'da bir yabancı gazetecinin hayal etmesi bile mümkün değil. (MUH-ÖFÇ)