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Yaşam

Suriye'den gelenler için konteyner kent KİLİS (A.A)

06 Şubat 2012 14:48

-Suriye'den gelenler için konteyner kent KİLİS (A.A) - 06.02.2012 - Ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Hatay'a sığınan, Reyhanlı, Altınözü ve Yayladığı ilçelerindeki çadır kentlerde barınan Suriyeliler için konteyner kent kurma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.  Kilis Valisi Yusuf Odabaş, yaptığı yazılı açıklamada, Hatay'dan Kilis'e gelecek Suriyeli misafirler için Öncüpınar Gümrük Sahasındaki hac konaklama tesislerinde, TOKİ tarafından oluşturulan konteyner kent alanında, çalışmaların son hızla devam ettiğini belirtti. Odabaş, konteyner kentin 315 bin metrekarelik alanda kurulacağını ifade ederek, ''Altyapısı ve üstyapısı tamamlanmış 200 konteynerlik bir alan hazır durumda. Yüklenici firma tarafından 40 konteyner tamamlanarak bugün itibarıyla teslim edilecek'' dedi.  Vali Odabaş, 15 bin metre uzunluğunda ve 3,5 metre yükseklikte olması planlanan istinat duvarının, 200 metrelik kısmının da tamamlandığını bildirdi. Toplam 10 bin kişinin misafir edileceği alanda 2 bin konteyner kurulacağını kaydeden Vali Odabaş, bu alana ait elektrik, içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarının da projelerine göre devam ettiğini söyledi.  Vali Odabaş, konteynerlerde barınacak Suriyeliler'in rahat ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için sağlık merkezi, okul ve spor tesisleri kurulacağını bildirdi. Odabaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik eğitici kurslar düzenleneceğini de ifade etti. 

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