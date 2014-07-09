Suriye’den gelen kaçak mazot, akaryakıt istasyonlarını olumsuz etkiliyor

Suriye ve Irak’ta yaşanan iç karışıklıklar, Türkiye’de petrol piyasasını çok derinden etkilemeye başladı. Suriye’den Türkiye’ye giren kaçak motorin miktarı her geçen gün daha da artarken alınan önlemler yetersiz kaldı. Suriye’den Türkiye sınırına döşenen boru hatları aracılığıyla ya da kamyonlarla getirilen kaçak motorin, iç piyasada 1.1 ile 1.8 lira arasında fiyatla satılıyor. Kaçak motorin Konya’ya hatta daha da batıya kadar uzanan bir hatta servis ediliyor. Bu fiyatla rekabet edemeyen istasyonlar da her geçen gün gerileyen iş hacmi ile büyük bir ekonomik kayıp yaşıyor. Sektör temsilcileri kaçak akaryakıtın ülke ekonomisine bu yıl 2.5 milyar lira civarında zarar vereceğini ifade ediyor.

Kayıp 1.5 milyar

Ufuk Şanlı’nın Vatan gazetesinde yer alan haberine göre, BP Türkiye Akaryakıt Genel Müdürü Martin Thomsen, kaçak akaryakıt satışının sadece sınır illerle sınırlı kalmadığını Konya’ya kadar uzandığını söyledi.

Enerji Gazetecileri ve Medya Derneği’nin (EGAD) yönetimi ile bir araya gelen Thomsen, Suriye’den Türkiye’ye kaçak akaryakıt girişinin arttığını ve bu yıl yüzde 4-4.5 arasında tahmin edilen pazar büyümesini 1.5-3.0 puan arasında aşağı çekebileceğini söyledi. Motorin pazarının yaklaşık 86 milyar lira olduğu dikkate alındığında, bu oran yaklaşık 2-2.5 milyar liralık bir kayba tekabül ediyor. Akaryakıtta yüzde 60 civarındaki vergi oranları düşünüldüğünde ise 2.5 milyar liralık total kayıpta 1.5 milyar lira civarında bir vergi geliri kaybı yaşanacağını da gösteriyor.

Kaçak akaryakıt satışının sınır illeriyle sınırlı kalmayıp, Konya’ya kadar uzandığını anlatan Thomsen, şunları söyledi:

Hatay’da resmi akaryakıt istasyonları bitti

“Özellikle güney bölgelerinde çok büyük satış kayıpları var. Adana ve Hatay civarından başlıyor ve Konya’ya kadar piyasayı etkiliyor. İç Anadolu’ya kadar bir üçgen şeklindeki bölgede piyasa etkileniyor. Hatay’da resmi akaryakıt istasyonları yok denecek kadar az satış yapabiliyor.”

Kaçağın nasıl kontrol edileceğini sorduğumuz Thomsen, sınırlarda sadece kaçak boru hatları değil, aynı zamanda kamyonların da kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, kaçak mazot taşıyan kamyonların ana yollar yerine ara yolları ve daha az kullanılan yolları tercih ettiğine dikkat çekti.

IŞİD’e mi gidiyor?

Suriye’den gelen petrolün büyük bir bölümü Irak Şam İslam Devleti tarafından kontrol edilen bölgeden geliyor. Halen Musul’da 49 Türk vatandaşını rehin tutan terör örgütü Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki petrol sahalarını denetimi altında tutuyor.

‘Promosyon tartışılmalı’

BP Türkiye Akaryakıt Genel Müdürü Martin Thomsen, şirketin Türkiye’de büyümek istediğini söyledi. Geçen yıl 38 yeni istasyon açtıklarını anlatan Thomsen, bu yıl da 15 yeni istasyon açacaklarını anlattı. Türk akaryakıt pazarının büyüyen bir pazar olduğunu anlatan Thomsen, “Pazarda güçlü oyuncular var. Biz uzun yıllardır Türkiye’deyiz ve daha uzun yıllar da burada kalmak istiyoruz. Bunun için de büyümenin gerekli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. Thomsen, promosyon yasaklarının da sona ermesi gerektiğini sözlerine ekledi.