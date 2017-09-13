Suriye'den çocuk kiralayıp dilendiriyorlar, 100 lira getirmeyeni hortumla dövüyorlar!

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla başlatılan Suriyeli dilenci çocuklar operasyonunda çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Trafik ışıklarında dilenen 12 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun 5 ay önce polise başvurup “Ailem Halep’te, bir çete bizi zorla dilendiriyor” sözleri üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Suriyeli çocuklara günlük 100 lira kazanma kotası koyduğu, bu hedefe ulaşamayanların da sıraya dizilerek hortumlarla dövüldüğü ortaya çıktı.

Halep’ten “Su ve mendil sattıracağız” denilerek ailelerinden koparılan çocukları İstanbul’daki trafik ışıklarında aç ve susuz perişan bir halde dilendiren çete, tespit edildi. Çocukların tutulduğu evler tek tek basıldı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ ve Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre çete üyelerinin, Halep’te bulunan “Cebebin” aşiretinden olduğu belirlendi. Çocuklar kurtarılırken, çete üyeleri gözaltına alındı. Çetenin, zorla dilendirdiği Suriyeli çocuklara günlük 100 TL kazanma kotası koyduğu, bu hedefe ulaşamayanların da sıraya dizilerek hortumlarla dövüldüğü ortaya çıktı. Dilenirken bir aracın altında alan 12 yaşındaki H.Ş. de Halep’e götürülüp toprağa verildi. Çete üyelerinin aç ve susuz zorla dilendirdiği çocukların sırtından lüks bir yaşam sürdüğü, aylık kazancın 300 bin TL’yi bulduğu belirlendi. Çete üyelerinin bölgelerindeki kafelerde oturdukları, 2 saatte bir çocukları kontrol edip topladıkları paraları ellerinden aldıkları tespit edildi. Çetenin, milyonlarca lirayı aşiret üyesi olan “Amca” dedikleri Beyoğlu’nda tekstilcilik yapan Abdüssamed C. aracılığıyla Suriye’ye gönderdiği belirlendi. Çetenin kasası Abdüssamed C. de gözaltına alındı.

Taksim’de dilenen Suriyeli çocuğun fotoğrafını çekerken yanımıza gelen bir kişi, “Bu çocuğun babası Suriyeli. 10 çocuğu var. Eğer akşama yeterince para toplayamazlarsa dayak yiyorlar. Adam Gezi Parkı’nda akşama kadar içki içer” dedi.

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