Suriye'den barış teklifi

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, İsrail ile barış için Şam'ın bir öneride bulunduğunu söyledi, ancak Hizbullah ve Filistinli militanlarla bağlarını koparmayacağını da vurguladı.

Beşşar Esad, Şam'da, Ortadoğu konusunda yapılan dörtlü zirvenin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'e önerilerinin doğrudan görüşmelerin temelini oluşturmasını istediklerini belirterek, yüzyüze görüşmelerden önce İsrail'den de, kendi tutumunu bildiren benzeri bir belge ile gelmesini beklediklerini söyledi.

Esad, arabulucu Türkiye'ye verilen önerilerde, Suriye'nin "çekilme hattı" (İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilme derecesi) sorunuyla ilgili 6 noktaya değinildiğini söyledi ancak önerilerinin içeriğiyle ilgili ayrıntı vermedi.

İsrail ile Suriye arasında 2000'de yapılan doğrudan görüşmelerin çökmesine bu çekilme sorunu yol açmıştı. Suriye, İsrail'in 1967'de işgal ettiği tepelerden tamamıyla çekilmesini istiyor. İsrail ise Celile Gölü çevresinde bir toprak şeridinin kontrolünün elinde kalmasını talep ediyor.

Esad, doğrudan görüşmelerin, yeni ABD yönetimi belirleninceye dek bekleyeceğini de bildirdi. Esad, yeni İsrail Başbakanı'nın Ehud Olmert ile aynı doğrultuda hareket etmesini sağlamak için başta Fransa, Türkiye ve Katar olmak üzere tüm devletlerin desteğine ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Esad, El Menar Televizyonu'na yaptığı açıklamada da Hizbullah, Hamas ve İslami Cihad gibi grupları kastederek, İsrail işgaline karşı "direnişi" desteklemeyi sürdüreceğini dile getirdi.

Esad, "Direnişi terketmede çıkarımız yok. Tutumumuz açık. Irak'taki, Lübnan'daki ve Filistin'deki işgale karşı direnişe karşı tutumumuz belli ve değişmedi" diye konuştu.