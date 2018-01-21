Suriye'den atılan roket kente düştü; Kilis 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik harekâtının başlamasının ardından Afrin'den atıldığı tahmin edilen üç roket Kilis'e düştü.

Alınan ilk bilgiye göre, Ekrem Çetin Mahallesi'nde saat 01.40 civarında Suriye tarafından birkaç dakika arayla ateşlendiği belirtilen roketler, iki ev ve bir iş yerine isabet etti.

Can kaybının meydana gelmediği olayda binalarda hasar oluştu. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliğini aldıktan sonra sağlık ekipleriyle olay yerinde inceleme başlattı.

Akşam saatlerinde YPG mevzilerinden ateşlendiği belirtilen uçaksavar mermileri de şehirdeki bazı evlere hasar vermişti.

Özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Öte yandan şehirde güvenlik önlemleri de arttırıldı. Kilis'te, Suriye sınırındaki bazı alanlar 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi olarak belirlendi. Kilis Vali'ğinden yapılan açıklama şöyle:

"Kilis'in merkez ilçe mülki sınırları içerisinde yer alan Akçabağlar, Demirışık, Doğançay, Tahtalı, Duruca, Beşenli Köyü ile Aşağı ve Yamaç mezraları, Hacipoğlu, Süngütepe, Kocabeyli, Saatli, Güneşli, Mağaracık, Çalkaya, Bulamaçlı, Gözkaya, Gülbaba, Çerçili, Hisarköy, Deliosman köylerinde ve kırsalında, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve söz konusu terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatlarının selameti bakımından 20 Ocak Cumartesi günü saat 24.00’ten itibaren 3 Şubat Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar olmak üzere 15 gün özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Söz konusu bölgede yerleşik olan vatandaşlarımız haricinde belirtilen süre içerisinde özel güvenlik bölgesine giriş, kolluk makamlarınca verilmiş izinler dışında yasaklanmıştır."

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin harekatı kapsamında PYD mevzilerini havadan uçaklarla bombaladı. Eş zamanlı olarak karadan da obüslerle atış yapıldı. Afrin'den atıldığı tahmin edilen bir roket Kilis'teki bir binaya isabet etti.