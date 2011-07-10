-SURİYE'DEN ABD VE FRANSA'YA KINAMA NOTASI ŞAM (A.A) - 10.07.2011 - Suriye Dışişleri Bakanlığı, kuzeydeki Hama kentini izinsiz ziyaretlerini protesto etmek için ABD'nin ve Fransa'nın Şam büyükelçilerini çağırdı. Resmi Sana ajansı, "Suriye'nin içişlerine açıkça karışmak anlamına gelen Hama kentine izin alınmadan yaptıkları ziyaretleri dolayısıyla kınama notası iletilmek üzere Amerikan ile Fransız büyükelçileri Suriye Dışişleri Bakanlığına çağrıldı" ifadesini kullandı. Amerikan ve Fransız büyükelçilerinin ziyaretlerinin, Suriye'nin geleceğini inşa hedefiyle kısa süre önce ulusal diyalog başlatıldığı bir sırada ülkenin istikrarını bozmayı amaçlayan bir dış destek ve cesaretlendirmenin varlığını ispat ettiği belirtilen haberde, bu ziyaretlerin, başka ülkelerin içişlerine karışılmasını engelleyen diplomatik ilişkiler konusundaki Viyana sözleşmesinin ihlali olduğu vurgulandı.