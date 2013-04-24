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Suriye'den 3 ayda 318 bin kişi geldi

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Mart'ta bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 26.06 artışla 1.84 milyon kişiye yükseldi

24 Nisan 2013 16:21

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ilk çeyrekte yüzde 22.5 artışla 4.21 milyon kişi oldu. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Suriye üçüncü sırada yer aldı.
 
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Mart'ta bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 26.06 artışla 1.84 milyon kişiye yükseldi.

İlk çeyrekteki ziyaretçi sayısı yüzde 22.52 artışla 4.21 milyon kişi olarak belirlendi.

Turizm Bakanlığı verilerine göre yılın ilk üç ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 13.32 pay ve 561 bin 255 kişi ile birinci, Gürcistan yüzde 7.89 pay ve 332 bin 491 ile ikinci, Suriye yüzde 7.55 pay ve 318 bin 108 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

Suriye'yi Bulgaristan, İran, Rusya, Yunanistan, İngiltere, Azerbaycan ve Irak izledi.


2.3 katlık artış


İlk üç ay itibariyle en dikkat çekici artış Suriye'den gelen ziyaretçilerde gözüküyor. Geçen yıl 138 bin kişinin geldiği döneme göre 2.3 katlık artış yaşandı.

Türkiye'ye 2012 yılında 31.78 milyon yabancı ziyaretçi gelmişti.

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