Suriye'deki siviller Türkiye sınırına kaçıyor; polis ve askerlerin izinleri iptal oldu

Halep ve çevresinden kaçan binlerce Suriyeli, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nın karşı tarafında yoğunluk oluşturması sebebiyle görevli asker ve polislerin izinleri ikinci bir karara kadar kaldırıldığı bildirildi.

Hürriyet'in haberine göre, Suriye'deki iç savaşın 5'inci yılında, binlerce Suriyeli yaşadıkları bölgeleri terk ediyor. Yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Esed rejimine bağlı askerler ile onlara destek veren Rusya, İran ve Hizbullah mensupları arasındaki çatışmaların Halep ve çevresinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

Halep ve çevresindeki yüzlerce köyden kaçan binlerce Suriyeli sivil, ÖSO'nun kontrolünde bulunan Esselame, Şemmarin, Siccu ve İğde kamplarına yerleştirilirken, birçok sivilin de Türkiye sınırına doğru yürüdüğü belirtiliyor.

Bu arada, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda meydana gelen yoğunluk nedeniyle, güvenlik önlemleri artırılırken, kentte görev yapan sağlık ekiplerinin ise sınır bölgesine sevk edildiği öğrenildi.

Asker ve polislerin izinleri iptal edildi

Halep ve köylerindeki evlerini terk ederek Türkiye’ye gelmeye başlayan Suriyelilerden bazıları sınıra dayandı. Azez’e yakın köylerden yola çıkan ve sayıları bini bulan kalabalık, Kilis’in Arpakesmez Köyü’nün bulunduğu bölgede tel örgülere ulaştı. Türkiye’ye geçişlerine izin verilmeyen kalabalığın bekleyişinin devam ettiği sınır hattında güvenlik önlemleri de artırıldı.

Kilis’te sınırdaki hareketlilik nedeniyle görevli asker ve polislerin izinleri ikinci bir karara kadar kaldırıldı.

Davutoğlu: Binlerce kişi yola düştü

Halep ile ilgili flaş gelişmeyi bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu, İngiltere'den duyurmuştu. Davutoğlu, Londra'daki Suriye görüşmelerinde, Halep'in bombalanmasının ardından 70 bin kişinin Türkiye'ye doğru yola çıktığını söylemişti. Rusya'nın ağır hava bombardımanı desteğiyle Halep'te karadan ilerleyen Beşşar Esad güçleri, merkezi tamamen kuşatmaya çalıştığı bildirildi.

"Durum endişe verici"

Başbakan bugün ayrıca, "Halep Türkiye Suriye arasında bir yaşam koridorudur. Dünyanın dört bir yanından gelen destekler ve yardımlar bu yol üzerinden geçiyor. Suriye rejimi ve Hizbullah gibi uç milis güçler ve Rus hava saldırıları bu hayat koridorunu kesmeye çalışıyor. Türkiye yardımlarını sürdürüyor ve sürdürecektir ancak durum çok endişe verici.Bu savaşın dışında etnik temizlenmedir. Rusya'nın saldırılarının yüzde 90'ı okul ve hastanelere yöneliktir. Saldırılanlar masum siviller. BM'ye sesleniyoruz. Umudumuzu kaybetmek üzereyiz. BM sadece lüks mekanlarda Madaya'da Halep'te İdlib'de ne olduğunu düşünmeden konuşmalara gerçekleştiriyorlar" diye konuşmuştu.