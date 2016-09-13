Suriye’deki savaşta 15 bin çocuk öldü



Suriye'deki muhalif güçlere yakınlığı ile bilinen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi salı günü ülkede iç savaşın başladığı 2011 Mart ayından bu yana 301 bin 781 ölüm belgelendiğini açıkladı. Açıklamada, belgelenebilenler dışındaki toplam sayının ise 430 bin civarında olduğunun tahmin edildiğine dikkat çekildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hayatını kaybedenlerden 86 binden fazlasının sivil olduğuna dikkati çekti. Yapılan açıklamada, bu sivillerden de 15 bin 99'unun çocuk ve 10 bin 18'nin kadın olduğu kaydedildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, iç savaşta ölen silahlı kişilerin sayısı 52 bin 359 olarak kaydedildi. Savaşta 59 bin 6 Suriyeli askerin yanı sıra hükümet için savaşan Irak, İran, Libya ve Suriye'den 48 bin 48 kişinin öldüğü belirtildi. IŞİD ile El Kaide'nin uzantısı olan ve Fetih el Şam adını alan radikal İslamcı örgütlerden ise ölü sayısı 52 bin 31 olarak açıklandı. Örgüt, 3 bin 645 kurbanın ise kimliğinin belirlenemediğini belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin ülkede bilgi aldığı bir ağ bulunuyor. Ancak örgütün verdiği sayılar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamıyor.

Ateşkes başladı

ABD ve Rusya'nın vardığı anlaşma sonucunda Suriye'de Pazartesi günü başlayan ateşkes, savaşın sona ermesi için yeni bir ümit yarattı. Bölgeden gelen haberlere göre, dün günbatımı ile başlayan ateşkese büyük ölçüde uyuldu. Anlaşmaya göre Halep çevresindeki Suriye rejim güçlerinin çekilmesi ve insani yardım konvoylarına koridor açılması bekleniyor.

İlk etapta 48 saat süreyle uygulanacak olan ateşkesin başarılı olması halinde süre, her 48 saatte bir uzatılacak. Ateşkese bir hafta süreyle uyulması halinde ABD ve Rusya Suriye'de radikal İslamcı gruplara karşı mücadeleyi de koordine etmeye başlayacak.