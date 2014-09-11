Suriye'deki saldırılarda 'klor gazı kullanıldı'

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) bu yıl Suriye'nin kuzeyindeki saldırılarda, saf ya da bileşik halde klor gazı kullanıldığını gösteren inandırıcı kanıtlar olduğunu açıkladı.

Suriye'nin elindeki kimyasal silahların imha edilmesine öncülük eden OPCW, klor gazının bu yılın başlarında, isyancıların hükümet güçleriyle çatıştığı kuzeydeki Talmanes, el Tamanah ve Kefr Zeta köylerinde kullanıldığını bildirdi.

Geçen yıl boyunca Suriye'nin stokladığını açıkladığı yasak cephane malzemesi, varılan uluslararası anlaşma çerçevesinde ülkeden çıkarılmış ve imha edilmişti.

Ancak Suriye'den, zayıf bir zehir olarak kabul edilen klor gazı stoklarını açıklaması talep edilmemişti.

Örgüt, gazla yüzyüze kalan insanlarda görülen belirtilere, tedaviye nasıl cevap verdiklerine ve mağdurların gazın etkisine ilişkin tariflerine dayanılarak Suriye'de klor gazı kullanıldığı sonucuna varıldığını kaydetti.

OPCW'den bir ekibin, kanıt toplamak için Mayıs ayında Kefr Zeta köyünü ziyaret etme girişiminde bulunduğu; ancak konvoyun saldırıya uğraması üzerine geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi.

Hükümet ve muhalefet güçleri birbirlerini, söz konusu köyde Nisan ayında zehirli gaz kullanmakla suçlamıştı.

BBCTürkçe