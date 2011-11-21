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Dünya

Suriye'deki operasyonlarda 5 kişi öldü ŞAM (A.A)

21 Kasım 2011 17:20

-Suriye'deki operasyonlarda 5 kişi öldü ŞAM (A.A) - 21.11.2011 - Suriye'de bugün güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda 5 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Suriyeli eylemciler, güvenlik güçlerinin bugün ülkenin orta kesimlerinde yer alan Humus kenti ve banliyölerinde düzenlediği operasyonlarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Öte yandan Champress internet sitesi, güvenlik güçlerinin bugün silahlı gruplara yönelik düzenlediği operasyonlarda, biri Suudi Arabistan uyruklu olmak üzere 4 silahlı kişinin öldürüldüğünü kaydetti. Suriyeli muhalif yapılanmalardan Yerel Koordinasyon Komiteleri, dün ülke genelindeki operasyonlarda 24 kişinin yaşamını yitirdiğini ve onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.

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