-Suriye'deki operasyonlar: 17 ölü ŞAM (A.A) - 28.09.2011 - Suriye'de yönetim karşıtlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 17 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Suriyeli aktivistler, Humus'ta, 14, Dera'da 2, Banyas'ta 1 olmak üzere toplam 17 kişinin güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlar sırasında yaşamlarını yitirdiğini söyledi. Aktivistler, Rastan'da Suriye birlikleriyle, ordudan ayrılan askerler arasında hala çatışmaların devam ettiğini, çatışmalarda ölü ve yaralıların olduğunu ifade ederek, ölü ve yaralılara ilişkin bilgi vermedi.