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Yaşam

Suriye'deki ölümler için Beyazıt Camii'nde gıyabi cenaze namazı

Suriye Halkıyla Dayanışma Platformu adı altında bir araya gelen islami kuruluşlar, Suriye Devlet Başkanı Esed'i protesto etti. Muhaliflere destek verildi

17 Şubat 2012 19:19

T24- Aralarında Özgür-Der, İHH, Mazlumder, Anadolu Platformu, Medeniyet Derneği, Araştırma Kültür Vakfı, Akabe Vakfı, İnsan ve Medeniyet Hareketi, Hikmet Vakfı, Gençlik-Der ve İMKANDER’in bulunduğu birçok İslami kuruluş, Suriye halkıyla dayanışmak ve şehit düşünler için cenaze namazı kılmak için Beyazıt Meydanı’nda bir araya geldi.

 

Suriye Halkıyla Dayanışma Platformu adı altında Cuma namazında Beyazıt Camii’nde toplanan kalabalık bir grup Esed rejimini protesto etti. İstanbul’daki kötü hava koşullarına karşın önemli oranda katılım olan eylemde,  “Esed Diktası Yıkılacak, Suriye Halkı Kazanacak!” “Katil Rusya Suriye'den, Katil ABD Ortadoğu’dan Defol!” “Katil Baas Ordusuna Karşı Yaşasın Suriye Halkının Özgür Ordusu” “Zulüm, Katliam, İşkence Karşısında Susmak, Baas Despotizminin Suçuna Ortak Olmaktır!” vb. yazılı pankartlar açıldı. Ayrıca “İnsanlık Onuru Suriye'de Ölmesin!” “Golan İşgal Altında, Esad’ın Tankları Dera’da, Humus’ta, Hama’da!” “Kerbela'yı Tarihte Arama, Zamanın Kerbelası Hama'da!” “Suriye'ye Özgürlük Direnişle Gelecek” “Baas Despotizmine de, Emperyalist Müdahaleye de Hayır!” yazılı dövizler taşındı.

 

Namaz sonrasında platform adına katılımcılara hitap eden Ramazan Kayan, Suriye direnişinin BM’ye, ABD’ye ya da Rusya’ya dayanmadığına dikkat çekti. Kayan, şunları söyledi: “Çağın Yezidlerini ve despotlarını lanetlemek için buradayız. Humus’taki annelerden, bebeklerden özür dilemek için buradayız. Şanlı Suriye direnişimiz kendimize dönüşümüzün bir sembolü olmuştur. Bu direniş küresel güçlerin, emperyalizmin ve sömürgecilerin sonu olacaktır. Bu ümmet sorunlarının çözümü için Birleşmiş Milletler’i görmemektedir. Bu ümmet sorunların çözümünü birleşmiş yüreklerde görmektedir. Çözüm Washington’da, Moskova’da değil, çözüm zulüm karşısında göğe savrulan yumruklardadır.  Çözümün adresi hançeremizden kopan ‘Allahuekber’ nidalarımızdadır. İnşallah ümmetimizin sabahı yakındır.”

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