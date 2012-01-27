-Suriye'deki olaylarda ölü sayısı artıyor AMMAN (A.A) - 26.01.2012 - Suriye'de bugün çıkan şiddetli çatışmalarda ve muhaliflere karşı düzenlenen askeri operasyonlarda güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu ölenlerin sayısının 56'ya yükseldiği bildirildi. Suriyeli muhalif yapılanmalardan sorumlu yerel komiteler, ülkenin orta kesimlerinde yer alan ve birkaç aydan bu yana ordunun tam olarak kontrolü sağlayamadığı Humus ve bölgelerinde 37, Hama kentinde 6, ülkedeki olayların ilk başladığı Dera'da 5, İdlib'de 3, Deyr Ez Zor'da 1, başkent Şam'ın kenar bölgelerinde 4 olmak üzere ölü sayısının 56'ya çıktığını duyurdu. Operasyonlarda çocuk ve kadınların da hedef alındığını aktaran komite, Şam'ın birçok bölgesinde muhaliflerle güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmaların çıktığını, çatışmalarda ölü ve yaralıların olduğunu belirtti. İki günden bu yana çatışmaların sürdüğü Hama kentinin Bab Kıbli ve Sabuniye'de iki gündür 600 civarında kişinin tutuklandığını kaydeden komite, aynı bölgelerdeki yüksek binaların çatılarına keskin nişancıların yerleştirildiğini, keskin nişancıların sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere ateş açtığını ifade etti. Komite, Humus kentinin Kerm El Zeytun ve Rifai bölgelerinde ordu ile Özgür Suriye ordusu arasında şiddetli çatışmaların hala devam ettiğini vurguladı. Öte yandan, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, silahlı gruplar tarafından öldürülen 21 güvenlik mensubunun cenazelerinin, başkent Şam'ın Tişrin ve Humus askeri hastanelerinde düzenlenen törenlerin ardından memleketlerine gönderildiğini açıkladı. Muhalif kaynaklar, 10 aydan beri devam eden olaylarda 6 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini kaydediyor.