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Dünya

Suriye'deki olaylarda ölü sayısı 179'a yükseldi

Suriye'de çıkan şiddet olaylarında 179 kişi yaşamını yitirdi

06 Kasım 2012 10:06

Suriye'de ordu birliklerinin ülke genelinde düzenlediği saldırılarda 20'si çocuk, 14'ü kadın 179 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce yaralının olduğu bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR), başkent Şam ve banliyölerinde 9'u çocuk 80 kişinin ordu birlikleri tarafından öldürüldüğünü aktardı. SNHR, İdlib'de 37, Halep'te 25, Humus'ta 14, Dera'da 11, Deyr-i Zor'da 6, Hama'da 3, Lazkiye'de 2 ve Kuneytera kentinde 1 kişi olmak üzere ülke genelindeki şiddet olaylarında ölü sayısının 179'a yükseldiğini duyurdu.

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC) da savaş uçaklarının Şam banliyölerini ilk defa bu kadar yoğun bombaladığını, TNT 'varil bombaları'nın sivil yerleşim yerlerine atıldığını, enkaz altında çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğunu kaydetti. Suriye resmi haber ajansı (SANA) ise Halep, Dera, Hama ve Şam banliyölerinde çok sayıda 'terörist' oluşumun yok edildiğini öne sürdü.
   

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