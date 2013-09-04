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Suriye'deki kimyasal saldırının kanıtları Türkiye'de mi?

Suriye Ulusal Koalisyonu, 27 kişinin hayatını yitirmesine yol açan kimyasa silah saldırısıyla ilgili kanıtların Turiye'de olduğunu iddia etti

04 Eylül 2013 01:35

Suriye'de, Halep yakınlarında 27 kişinin ölümüne sebebiyet veren kimyasal saldırının arkasında Esad yönetiminin olduğuna dair kanıtların Türkiye'de olduğu öne sürüldü.
 
Muhalifler yaptıkları açıklamalarda, Halep Adli Tıp Kurumu Başkanı Abdültavab Şahrur’un kanıtlarla birlikte Türkiye'ye sığındığını söyledi.  Açıklama, İstanbul 'da toplanan Suriye Ulusal Koalisyonu'ndan geldi. 
 
Radikal.com.tr'de yer alan habere göre, koalisyon sözcüsü, Halep Adli Tıp Uzmanı’nın güvenlik gerekçesiyle toplantıya katılmadığını ancak önümüzdeki günlerde elindeki kanıtları kamuoyuna duyuracağını söyledi.  Bu arada Suriyeli muhalifler, Suriye'de kimysal silah taşıyan 3 konvoyun haraket halinde olduğunu öne sürdü.  Suriye’de Şam’ın Doğu Gota ve Batı Gota bölgelerinde 20 Ağustos gecesi gerçekleştirilen kimyasal silah saldırısında binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. 
 

 

Bu saldırı sonrası gündeme gelen askeri müdahale ise hala dünyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

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