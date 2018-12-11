Suriye'deki kamplar çamur deryası

Ferhat DERVĞİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE’nin kuzeybatısındaki İdlib kenti kırsalında bulunan mülteci kampları, şiddetli rüzgâr ve yoğun yağış nedeniyle çamur deryasına döndü.

Aralık ayı başından bu yana Suriye içerisinde devam eden şiddetli rüzgâr ve sağanak yağış nedeniyle bazı çadırların sökülerek yerinden uçmasına neden oldu. İHH Suriye Çalışmaları Babel Hava Ofisi Sorumlusu Mehmet Şuayip Altun, aşırı yağışlardan dolayı, Suriye içerisinde mülteci ailelerin kendi imkânlarıyla kurdukları derme çatma kampların arazi ve yaşam standartlarına uygun olmaması nedeniyle sıkıntılar yaşandığını söyledi. Altun, \"Yağışla birlikte meydana gelen çamurlar yüzünden kampların dış dünya ile bağlantısı tamamen kesiliyor. Ailelerin mağduriyetlerini gidermek için kamplara ulaşmamız da yolların çamurlu olması nedeniyle saatler alabiliyor. Bu nedenle acil olarak düzensiz şekilde kurulan kamplara araç ve yürüme yolları yapılması gerekiyor\" dedi.

ÇAKIL TAŞI İHTİYACI VAR

Suriye içerisindeki kamp bölgelerinde toprak kamp yollara çakıl taşı dökerek ulaşımı kolaylaştırmayı planladıklarını belirten Altun şunları söyledi:

\"Kamp yollarındaki çamur sorununu ortadan kaldırmak için çakıl taşı projesini hayata geçireceğiz. Toprak yollara çakıl taşı dökerek yağmur yağışlarında kampların çamur içerisinde kalmasını önlemiş olacağız. Bu sayede hayatında kamp alanı dışında bir yeri tanımayan Suriyeli çocuklar her yer çamurlu olduğu için çadıra hapsolmak zorunda kalmayacaklar. Projenin hayata geçmesi için bağışçılarımızın desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu vesile ile buradan tüm bağışçılarımızı çakıl taşı projesine destek vermeye davet ediyorum.\"



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