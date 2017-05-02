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Dünya
Deutsche Welle

Suriye’deki intihar saldırılarında en az 38 ölü

Suriye’nin Irak sınırındaki mülteci kampına düzenlenen intihar saldırılarında en az 38 kişinin öldüğü bildiriliyor.

02 Mayıs 2017 21:52

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinde meydana gelen intihar saldırılarında en az 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, beş IŞİD militanının Iraklı ve Suriyeli mültecilerin bulunduğu bir kampı hedef alarak, kampın içinde ve dışındaki noktalarda kendilerini havaya uçurduğunu, saldırılarda en az 30 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Suriye'nin Irak sınırı yakınlarındaki kampta, YPG'nin belkemiğini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki bölgelere geçiş için bekleyen yaklaşık 300 ailenin bulunduğu bildirildi. Aktivistler kamptaki mülteciler arasında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğunu belirtiyor.

Çatışmalar sürüyor

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdel Rahman AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, intihar saldırılarının ardından IŞİD militanlarının YPG öncülüğündeki SDG'ye saldırdığını ve Şadadi adlı bölgede yoğun çatışmalar yaşandığını bildirdi. SDG, IŞİD'e karşı savaşta ABD'nin en önemli müttefiki konumunda bulunuyor. Türkiye ise Kürt Halk Savunma Birlikleri'ni (YPG) terör örgütü olarak görüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,AFP/ÇA,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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