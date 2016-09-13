Suriye’deki iç savaşın kronolojisi



2011 yılından beri devam etmekte olan Suriye'deki iç savaşta şimdiye kadar yüz binlerce kişi öldü. Milyonlarca Suriyeli toprağını terk ederek başka ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Uluslararası alanda Suriye'ye barış getirme çabaları sürerken, söz sahibi ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları ortak girişimlerde bulunmayı zorlaştırıyor.

Ekim 2011: Birleşmiş Milletler'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı kınama kararı Rusya ve Çin tarafından veto edildi. İki ülke ileriki aylarda da Güvenlik Konseyi'nin kınama kararı çıkarmasını engelledi.

Haziran 2012: BM Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisine haiz devletleri ile Ortadoğu ülkeleri Suriye'deki geçiş sürrecinin yol haritası üzerinde anlaştı. Geçiş dönemi için hükümet kurulamadı ve iç savaş bütün şiddetiyle devam etti.

Eylül 2014: ABD ve müttefikleri Şam hükümetinin onayını almadan ilk kez terör milisi IŞİD'in Suriye'deki mevzilerini bombaladı.

Eylül 2015: Şam rejiminin müttefiki Rusya, Suriye'de hava saldırılarına başladı. Rusya çoğunlukla IŞİD'in bombalandığını duyururken Batılı kaynaklara göre ise Rusya'nın bombalarına en çok ılımlı rejim muhalifi gruplar hedef oluyordu.

Kasım 2015: Viyana'daki Suriye Konferansı'na katılan ve aralarında Rusya, ABD ve İran'ın da bulunduğu devletler, geçiş hükümeti kurulmasını öngören barış planı üzerinde anlaştı.

Aralık 2015: BM Güvenlik Konseyi barış planını onaylamakla birlikte, Esad'ın geleceği ve barış görüşmelerinde kimin muhatap alınacağı sorularını yanıtsız bıraktı.

Ocak 2016: Cenevre'de başlayan barış görüşmeleri önce muhalefetin önemli temsilcileri tarafından boykot edildi. BM Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura heyetlerle ayrı ayrı görüştü. Rejim muhalifleri Suriye hükümetiyle doğrudan görüşmeyi ret ettiler.

Şubat 2016: ABD, Rusya ve bölgenin önde gelen ülkelerinin Münih'te kararlaştırdıkları ateşkes Halep'te ihlal edildi. Ateşkes terör milisi IŞİD ve radikal Sünni El Nusra Cephesi ile mücadele için geçerli olmayacaktı.

Mart 2016: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus birliklerinin Suriye'den kısmen çekilmesi için direktif verdi.

Nisan 2016: Cenevre barış görüşmeleri taraflar arasında yakınlaşma sağlanmaksızın askıya alındı.

Mayıs 2016: ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları John Kerry ve Sergey Lavrov taraflara ateşkese uymaları için çağrıda bulundular. Ateşkes için yapılan baskılar sonuçsuz kaldı.

Ağustos 2016: Kerry ve Lavrov Cenevre buluşmasında ateşkes için prensip anlaşmasına vardılar. Bu hedefe nasıl varılacağının ayrıntıları açık kaldı.

Eylül 2016: Uzun ve zahmetli görüşmelerden sonra ABD ile Rusya arasında ateşkesi uygulatma ve anlaşmazlığı siyasi çözüme kavuşturma planı üzerinde mutabakat sağlandı. Aynı zamanda Suriye'deki terörist olarak nitelendirilen radikal İslamcı gruplarla birlikte mücadele edilmesi de kararlaştırıldı.