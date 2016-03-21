Suriye'deki iç savaş Türkiye'de yaşansaydı ne olurdu?

Suriye'deki iç savaş Türkiye'de olsaydı, yılda 189 bin 453 kişi ölecekti. Bu rakam, 2013'te trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yaklaşık 141 katı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Suriye’de beşinci yılını dolduran iç savaş bugüne kadar en az 270 bin kişinin hayatına mal oldu, milyonlarca Suriyeli sığınmacı çeşitli ülkelerde yaşam savaşı veriyor. Suriye’deki yıkım günden güne ağırlaşırken, ABD’de Minneapolis merkezli halk radyosu Public Radio International (PRI), “Eğer Suriye iç savaşı sizin ülkenizde olsaydı ne olurdu?” başlığı çerçevesinde ilginç bir çalışmaya imza attı. Radyonun internet sitesine konun özel bir programla Suriye savaşının farklı bir ülkede yaşanması halinde nasıl sonuç vereceği hesaplanıyor. Program, Birleşmiş Milletler’in merkezi Cenevre’de olan İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin Suriye nüfusunun savaştan etkilenen yüzdesi ile seçilen ülkenin nüfusu baz alınarak oluşturulmuş.

50 milyon susuz

PRI’nin rakamlarına göre savaş eğer 72 milyon 310 bin nüfuslu Türkiye’de olsa 5 yılda toplam 947 bin 266 kişi hayatını kaybedecekti. Bu da her yıl için 189 bin 453 kişi anlamına geliyor ki bu rakam 2013 yılında Türkiye’de trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yaklaşık 141 katı. Programa göre Suriye savaşı Türkiye’de olsaydı yaklaşık 36 milyon kişinin yerinden yurdundan olacağını öngörürken 16 milyon 52 bin 912 kişinin de sığınmacı olarak Avrupa yollarına düşecekti. Ürkütücü rakamlar bununla da bitmiyor, beş yıllık bir savaş durumunda Türkiye’de 50 milyon kişi temiz suya erişimi olmadan yaşayacak, 40 milyon kişi sağlık yardımına muhtaç olacaktı. PRI’nin hesbabına göre Türkiye’de benzer bir savaş yaşansaydı en az 8 milyon kişinin barınacak bir yeri olmayacak, 30 milyondan fazla kişi açlıkla boğuşacaktı.