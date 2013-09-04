Suriye’deki iç savaş Hatay’da mezhep ayrılığını körükledi

İngiliz The Guardian gazetesi, Suriye'deki yaklaşık 3 yıldır süren iç savaşın Hatay'da mezhep ayrılığını körüklediğini yazdı.

Gazetenin haberinde, "Birleşmiş Milletler'e göre Suriye'deki savaştan kaçan yaklaşık 2 milyon insandan 460 bini Türkiye'ye sığındı. Bunun Türkiye'nin en hoşgörülü şehri olarak bilinen Hatay'a etkisi aşikâr.

Burada yaşayan Alevi ve Sünni aileler Suriye'deki ailelerle doğrudan akraba olduğundan kriz daha yakından hissediliyor. Nüfusun üçte birinden fazlası Arap Alevisi ve Alevilerin çoğu Beşar Esad'ı destekliyor. Sünni köyleri ise Sünni muhaliflerin tarafında” denildi.

'Hükümet sorumlu'

Konuyla ilgili konuşan gazeteci Tamer Yazar, “Ankara gitgide Suudi Arabistan ve Katar gibi Sünni bir duruş sergilediğinden Hatay halkı bunu bir mezhep çatışmasına taraf olunması olarak yorumluyor” dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gitgide daha fazla mezhepçi bir duruş sergileyerek etnik ve dini ayrımları derinleştirmeye çalıştığı hissi, Hatay'ın bu çizgiler doğrultusunda bölünmesi planıyla körükleniyor.

Yazar, “Erdoğan'ın Suriye'ye dair konuşmalarında her zaman bir Sünni eğilim var. Reyhanlı'ya dair sözleri de buranın halkını çok kızdırdı. Reyhanlı'daki saldırıda ölenlerin hangisinin Sünni, Alevi, Kürt ve Türk olduğunu bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Reyhanlı'da yaşayan yerel halk da Yazar’la hemfikir. İşsiz kamyon şoförü Mehmet Sanverdi, "Burada mezhepçi konuşmalar olmazdı. Suriye'yle yaşanan sorunların ardından bu değişti" dedi.

Halkın çoğunluğu Hatay'da Aleviler ve Sünniler arasında neredeyse hiç sorun olmadığını söylüyor ve artan gerilimden hükümeti sorumlu tutuyor.