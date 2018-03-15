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Suriye'deki iç savaş 8. yılına giriyor; Hüsnü Mahalli: Anahtar Türkiye

"Türkiye'nin çözüme "Hayır" demesi halinde denklem tersine işler"

15 Mart 2018 11:12

Suriye'de yaşanan iç savaş 8. yılına girerken , bölge uzmanı Hüsnü Mahalli, 7 yılda değişen denge ile siyasi çözüm olanak ve olasılıklarını değerlendirdi. 7 yıl önce Suriye düşmanlığı yapan liderlerin bugün ortadan kaybolduğunu, bakanlar dahil yönetimlerin değiştiğini” hatırlatan Mahalli, geçen sürede bir tek “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın karşı karşıya kaldığını” vurguladı. Erdoğan’ın Rusya ve İran ile sağlanan mutabakata bağlı kalmasının sağlıklı çözüm için kilit rol oynadığını söyleyen Mahalli, Türkiye’nin çözüme “Hayır” demesi halinde denklemin tersine işleyeceğini iddia etti. Mahalli, "Anahtar Türkiye" diye konuştu.

Cumhuriyet'tyen Doğan Ergün'ün haberine göre “Suriye halkı kazandı” diyen Mahalli’ye göre, “Medyanın, finans kuruluşlarının, uluslararası güçlerin, sözde insan hakları örgütlerinin çabalarına rağmen Suriye halkı ordunun arkasında durdu.” Siyasi çözümle ilgili Astana sürecinin ve Soçi’de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin önem kazandığını vurgulayan Mahalli, Erdoğan’ın Rusya ve İran ile sağlanan mutabakata bağlı kalmasının sağlıklı çözüm için kilit rol oynadığı görüşünde. “Böyle olursa Fırat’ın doğusu, ABD-AB ile ilişkiler ve PYD dahil bütün sorunlarda çözüme ulaşılır yoksa bu meseleler katlanarak devam eder” diyen Mahalli, Türkiye’nin çözüme “Hayır” demesi halinde denklemin tersine işleyeceğini iddia etti. Mahalli’ye göre, TSK’nin Suriye’deki askeri varlığı ve Ankara’nın ÖSO ile kurduğu ilişkinin seyri de Türkiye’nin hangi yönde adım atacağının göstergesi olacak.

"IŞİD’liler kullanılabilir"

ABD’nin ve IŞİD’in bugün bölge denklemindeki yerine ilişkin de görüşünü sorduğumuz Mahalli, Rakka ve çevresinde 4 ila 6 bin civarında IŞİD’linin kayıp olduğunu ve olası bir gerilimde ABD’nin bunları İran destekli Haşdi Şabi güçlerine karşı kullanabileceğini belirtti. ABD’nin Ankara’nın terör örgütü saydığı PYD’den vazgeçmesinin ise zor olduğunu vurgulayan Mahalli’ye göre, bu sorunun çözümünde de Şam-Ankara arasındaki ilişkinin sağlıklı bir şekilde kurulması önemli rol oynuyor. Mahalli, “ilişki sağlıklı kurulduğunda Şam-PYD ilişkisinin de Suriye’nin iç meselesi olarak görülebileceği” iddiasında bulundu.

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