T24 LogoT24 Logo
Dünya

SURİYE'DEKİ GÖSTERİLERDE 453 ÖLÜ AMMAN (A.A)

27 Nisan 2011 16:46

-SURİYE'DEKİ GÖSTERİLERDE 453 ÖLÜ AMMAN (A.A) - 27.04.2011 - Suriye'de, demokrasi yanlısı gösterilerin başlamasından beri ölenlerin sayısının 453'e ulaştığı bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözleme örgütü, altı haftadır süren gösterilerde ölen 453 sivilin isminin tespit edildiğini bildirdi. Örgütün başkanı Rami Abdürrahman, bu kişileri kimin öldürdüğü sorusu üzerine, bu konuda yoruma mahal olmadığını belirterek ölenlerin Dera, Şam, Şam'ın kırsal kesimleri ve sahil kesiminden olduğunu söylemekle yetindi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24