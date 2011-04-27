-SURİYE'DEKİ GÖSTERİLERDE 453 ÖLÜ AMMAN (A.A) - 27.04.2011 - Suriye'de, demokrasi yanlısı gösterilerin başlamasından beri ölenlerin sayısının 453'e ulaştığı bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözleme örgütü, altı haftadır süren gösterilerde ölen 453 sivilin isminin tespit edildiğini bildirdi. Örgütün başkanı Rami Abdürrahman, bu kişileri kimin öldürdüğü sorusu üzerine, bu konuda yoruma mahal olmadığını belirterek ölenlerin Dera, Şam, Şam'ın kırsal kesimleri ve sahil kesiminden olduğunu söylemekle yetindi.