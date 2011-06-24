-SURİYE'DEKİ CUMA GÖSTERİLERİNDE 9 ÖLÜ LEFKOŞE (A.A) - 24.06.2011 - Suriye İnsan Hakları Gözlemcisi adlı kuruluş yaptığı açıklamada, Suriye'de bugün düzenlenen gösterilerde toplam 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kuruluşun yetkililerinden Muhammed Enad Süleymane, Suriye'nin başkenti Şam'ın birkaç kilometre güneyinde yer alan Kessua kentinde, güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak amacıyla açtığı ateşte, 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığını belirtti. Daha önce yapılan açıklamada 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı belirtilmişti. Kuruluş, öte yandan, Şam'da güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak amacıyla ateş açması sonucu 3 kişinin öldüğünü, ülkenin orta kesiminde yer alan Humus kentinde de gösteriler sırasında 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.