T24 LogoT24 Logo
Dünya

SURİYE'DEKİ CUMA GÖSTERİLERİNDE 9 ÖLÜ LEFKOŞE (A.A)

24 Haziran 2011 19:53

-SURİYE'DEKİ CUMA GÖSTERİLERİNDE 9 ÖLÜ LEFKOŞE (A.A) - 24.06.2011 - Suriye İnsan Hakları Gözlemcisi adlı kuruluş yaptığı açıklamada, Suriye'de bugün düzenlenen gösterilerde toplam 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.  Kuruluşun yetkililerinden Muhammed Enad Süleymane, Suriye'nin başkenti Şam'ın birkaç kilometre güneyinde yer alan Kessua kentinde, güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak amacıyla açtığı ateşte, 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığını belirtti. Daha önce yapılan açıklamada 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı belirtilmişti. Kuruluş, öte yandan, Şam'da güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak amacıyla ateş açması sonucu 3 kişinin öldüğünü, ülkenin orta kesiminde yer alan Humus kentinde de gösteriler sırasında 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24