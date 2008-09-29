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Dünya

Suriye'deki bomba intihar saldırganının işi

Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı araçla düzenlenen, 17 kişinin ölümüne ve 14 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyı bir Müslümanın yaptığı

29 Eylül 2008 03:00

Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı araçla düzenlenen, 17 kişinin ölümüne ve 14 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyı bir Müslümanın yaptığı kaydedildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, saldırının Müslüman bir intihar saldırganı tarafından düzenlendiğini duyurdu. Aracın 26 Eylülde komşu bir Arap ülkesinden Suriye'ye girdiği bildirilen haberde, aracın hangi ülkeden geldiği belirtilmedi.
Suriye'nin Arap komşuları Lübnan, Irak ve Ürdün'den oluşuyor.

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