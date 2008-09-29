Suriye'deki bomba intihar saldırganının işi

Şam'da patlama: En az 17 ölü

Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı araçla düzenlenen, 17 kişinin ölümüne ve 14 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyı bir Müslümanın yaptığı kaydedildi.Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, saldırının Müslüman bir intihar saldırganı tarafından düzenlendiğini duyurdu. Aracın 26 Eylülde komşu bir Arap ülkesinden Suriye'ye girdiği bildirilen haberde, aracın hangi ülkeden geldiği belirtilmedi.Suriye'nin Arap komşuları Lübnan, Irak ve Ürdün'den oluşuyor.