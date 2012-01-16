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Dünya

Suriye'de yüzlerce kişi serbest bırakıldı BEYRUT (A.A)

16 Ocak 2012 18:16

-Suriye'de yüzlerce kişi serbest bırakıldı BEYRUT (A.A) - 16.01.2012 - Suriye Devrim Koordinasyon Birliği, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ilan ettiği genel af kapsamında yüzlerce kişinin serbest bırakıldığını bildirdi. Devrim Koordinasyon Birliği yetkilisi Kinan El Şeymi, yüzlerce kişi serbest bırakılmasına rağmen, bu sayının, yönetim karşıtı gösterilerin başladığı geçen Mart'tan bu yana gözaltına alınan, çoğu gizli polis karargahları ve derme çatma cezaevlerinde tutulan en az 40 bin kişinin çok az kısmını oluşturduğunu belirtti. El Şeymi, bu kişiler arasında, iki hafta önce Ürdün'e kaçmaya çalışırken vurularak yakalanan Suriyeli aktör Celal El Tavil'in de bulunduğunu ifade etti. Suriye devlet televizyonu, Esad'ın ülkedeki olaylarla ilgili genel af ilan ettiğini duyurmuştu.  Televizyonun haberinde, genel affın "15 Mart 2011 tarihinden, kararın onaylandığı 15 Ocak 2012'ye kadar, ülkedeki olaylarla ilgili olarak işlenmiş suçları kapsadığı" belirtilmişti.

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