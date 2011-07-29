-SURİYE'DE YİNE KAN AKTI ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - Suriye'de, güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü bildirildi. El Cezire televizyonu, ülkenin güneyindeki Dera ve batısındaki Lazkiye kentinde düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar çıktığını, 2 göstericinin hayatını kaybettiğini, onlarca göstericinin de yaralandığını duyurdu. Televizyon kanalı, Suriye güvenlik güçlerinin, Dera ve Lazkiye'de protestoculara karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı bomba kullandığını, Banias'ta ise eylemcileri dövdüğünü aktarmıştı. -"BEŞŞAR, SESSİZLİĞİN BİZİ ÖLDÜRÜYOR"- El Cezire televizyonu, Hama kentinin en işlek meydanında toplanan göstericilerin "Beşşar yönetimden elini çek, sessizliğin bizi öldürüyor" diye sloganlar attığını duyurdu. -ÇADIR KENTTE 3 AY DOLDU Ülkelerindeki olaylar nedeniyle Türkiye'ye gelen ve Kızılay tarafından Hatay'ın Yayladağı, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerinde kurulan geçici çadır kentlere yerleştirilen Suriyeliler, Türkiye'deki üçüncü aylarını doldurdu. İlk olarak 29 Nisan'da Yayladağı ilçesi Güveççi köyü sınırından Türkiye'ye gelen Suriyelilerin geçici çadır kentlerdeki tüm ihtiyaçları, Hatay Valiliği, Türk Kızılayı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve müftülükler tarafından karşılanıyor. Bu arada Yayladağı'ndaki çadır kentlerde kalan Suriyelilerin sırayla çarşı iznine çıktığı, alışveriş yaptıktan sonra çadır kentlere döndükleri belirtildi. -CUMA NAMAZI SONRASI PROTESTO- Öte yandan Yayladağı ilçesi 1 no'lu çadır kentte kalan Suriyeliler, bugün cuma namazı sonrası ülkelerinin yönetimini protesto etti. Görevli imam eşliğinde kılınan cuma namazı sonrası çadır kent girişindeki havuz başında toplanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, Beşşar Esad yönetimi aleyhinde sloganlar attı. Arapça yazılı pankart ve döviz hazırlayan Suriyeliler, ''Huzur, düzen, adalet ve hürriyet istiyoruz'' sloganı attıktan sonra dağıldı.