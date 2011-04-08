-SURİYE'DE YİNE GÖSTERİLER ŞAM (A.A) - 08.04.2011 - Suriye'nin çeşitli kentlerinde bir süredir devam eden ve genellikle Cuma günü yoğunlaşan olaylar bugün de yaşanmaya başlandı. Hafta başından itibaren Cuma namazının ardından gösteri yapılması yönünde çağrılar yapılmıştı. Çağrılar nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren başkent Şam'da alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, gösterilerin sembolik mekanlarından biri haline gelen Emeviye Camisi'nde herhangi bir olay meydana gelmedi. Şam merkezi sakinken, Cuma namazının ardından Şam kırsalında bulunan ve geçtiğimiz hafta yaşanan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiği Duma bölgesinde gösterilerin başladığı belirtildi. Duma'ya giriş-çıkışların polis kontrolü altında gerçekleşmesi ve merkeze yerel halk dışında hiç kimsenin alınmaması dikkat çekti. Ülkenin kuzeyinde yer alan Kamışlı ve Deir Ez Zor ile sahil kenti Lazkiye ve ilçesi Banyas'ta gösterilerin meydana geldiği bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu, Suriye'deki olayların başlangıç noktası olan "Der'a kentinde silahlı bir grubun halka ve güvenlik güçlerine ateş açtığını" duyurdu. Gösterilerin olduğu kentlerde gösterici sayısı, ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.