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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'de yeni güç birliği

Suriye müzakerelerine katılmak amacıyla Kürtlerle Araplar arasında ittifak kuruldu.

11 Ocak 2016 10:55


Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın karşıtı Arap ve Kürt grupları arasında kurulan ittifak, Cenevre'deki Suriye görüşmelerine katılmak istediğini duyurdu.

İttifakın eş başkanı Haytham Manna, Fransız Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Demokratik Suriye Konseyi'nin Birleşmiş Milletler özel temsilcisi Staffan de Mistura'nın himayesindeki bütün müzakerelere katılmaya hazır olduğunu söyledi.

Kürt, Arap ve Hristiyan grupların yer aldığı Demokratik Güçler, aralık ayında terör örgütü IŞİD ile silahlı mücadele amacıyla kurulmuştu.

Halk Savunma Birlikleri YPG'nin önderliğindeki yeni ittifak, ABD tarafından da destekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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