Suriye'de yaşanan gelişmeler Ankara'yı alarma geçirdi

Türkiye'nin Suriye sınırı yeniden hareketleniyor. PYD'nin silahlı kanadı olan YPG'nin, El Nusra Cephesi'yle yaşadığı çatışma ortamı, Türkiye'yi de alarma geçirdi.

Milliyet'ten Aydın Hasan'ın haberine göre, yaz dönemi çalışmalarını İstanbul'daki Tarabya Köşkü'nde sürdüren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara'ya döndü. Gül, bugün perşembe günleri mutad görüşmelerinin olduğu Devlet Günü çerçevesinde Ankara'da bir dizi görüşmede bulunacak. Gül, daha önce ayrı ayrı görüştüğü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i bugün birarada kabul edecek. Diğer deyişle çok önemli güvenlik sorunları konusunda bugün Köşk'te üçlü zirve yapılacak.

Erdoğan ve Gül Tarabya Köşkü'nde görüştü

Gül, 25 Haziran'da Çankaya Köşkü'nde yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından İstanbul'a gitti. Gül, Atatürk ile başlayan gelenek çerçevesinde yaz dönemi çalışmalarını İstanbul'da Boğaz manzaralı Tarabya Köşkü'nde yürütmeye başladı. Ancak iç kulak rahatsızlığı nükseden Gül, 10 Haziran'da Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat oldu. Hastanede bir gece kalan Gül, 4 gün Tarabya Köşkü'ndeki konutta istirahat etti. Gül, geçen hafta perşembe günü çalışmalarına yeniden başladı. Gül, "Devlet Günü" çerçevesinde Başbakan Erdoğan ile Tarabya Köşkü'nde görüştü. Gül, MİT Müsteşarı Fidan'ı da, aynı gün kabul etti. Görüşmelerin en önemli maddesini, Mısır'da Mursi yönetiminin askeri darbe ile devrilmesinin ardından bu ülkede meydana gelen gelişmeler oluşturdu. Suriye'deki iç savaş ortamı da, görüşmelerde ele alındı. Fidan; PKK'nın silah bırakması için başlatılan çözüm sürecinde gelinen aşama, MİT ile Öcalan arasında yapılan görüşmeler konusunda Gül'e kapsamlı bilgi verdi.

Geçmiş olsun ziyaretinde başbaşa görüşme

Başbakan Erdoğan, geçen hafta Tarabya Köşkü'ne, eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan ile birlikte gitti. Erdoğan ailesi, cumartesi günü ameliyat olan Gül'e, aile olarak geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Gül ile Erdoğan, daha sonra "Devlet Günü" çerçevesinde başbaşa görüştü.

Gül Ankara'ya döndü

Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren gelişmeler Gül'ün çalışma programına da yansıdı. Suriye sınırında yaşanan olağanüstü gelişmeler ve Ankara'nın gündemindeki diğer önemli konular üzerine Gül, İstanbul'daki yazlık çalışma programına ara vererek Ankara'ya döndü.

Kritik görüşmeler bugün yapılıyor

Gül, Devlet Günü çerçevesinde bugün Ankara'da önemli görüşmelerde bulunacak. Gül, bugün saat 12.00'de TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i kabul edecek. Görüşmenin ana gündem maddesini yeni anayasa konusunun oluşturması bekleniyor. Gül, saat 14.00'de ise MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul edecek. Köşk'teki asıl görüşme ise saat 17.00'de olacak. Gül, Erdoğan ve Orgeneral Özel, üçlü bir görüşme yapacak. Bu görüşmede; çözüm sürecinde gelinenen aşama, Türkiye'nin Suriye sınırındaki olağanüstü gelişmeler ve 1 Ağustos'ta başlayacak Yüksek Askeri Şura gündeminin ele alınacağı yorumları yapılıyor. Gül; akşam saat 19:15'te ise Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı 93. Kuruluş Yıldönümü ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak.