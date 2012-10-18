Suriye'de yaşamını yitiren çocuk sayısı 3 bini geçti!

Suriye'de 19'uncu ayını dolduran şiddet olaylarında yaşamını yitiren çocukların sayısı 3 bini geçti. Suriye Devrim Şehitleri Veritabanı (SRMD), 581’nci gününü dolduran Suriye’deki şiddet olaylarında, ölen çocuklarla ilgili verileri açıkladı.

Humus, olayların başladığı andan itibaren 746 çocuk ölümüyle en başta yer alıyor. Son 19 ayın verilerine bakıldığında, 561’i Halep’te, 392’si Şam’ın banliyölerinde, 356’sı İdlib’te, 303’ü Hama’da, 296’sı Dera’da, 239’u Deyr’uz-Zor’da, 114’ü başkent Şam’da, 169’u ise ülkenin diğer kentlerinde olmak üzere Esed yönetiminin askeri operasyonlarında ülke genelindeki olaylarda 3 bin 176 çocuk hayatını kaybetti.

İstatistik veriler itibariyle, bunların bin 135'i bombardımanda, 272'si uçak saldırılarında ve 179'u ise keskin nişancı ateşiyle yaşamlarını yitirdiler. Öldürülen çocukların 2 bin 224'ü erkek iken, 952'si de kızlardan oluşuyor.

Uçak ve füze saldırısında, bombardımanda, silahlı saldırıda, keskin nişancı ateşinde, işkence ve diğer sebeplerle öldürülen çocukların sayısı 3 bini aşarken Ağustos 2012, 537 çocuk ölümüyle 1 ayda en fazla çocuk ölümünün yaşandığı ay oldu.

0-16 yaş arasının değerlendirmeye alındığı SRMD verilerine göre, 10 yaşın altında hayatını kaybeden çocuk sayısı 2043 olarak belirtildi.

Suriye Devrim Şehitleri Veritabanı’nın (SRMD) yayımladığı son rapora göre Suriye’de son 19 ayda Esed güçlerinin 18 Mart 2011’den bu yana gerçekleştirdiği operasyonlarda 33 bin 796’sı sivil ve 3 bin 142’si Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri olmak üzere 36 bin 938 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 33 bin 797’sinin erkek, 3 bin 141’inin ise kadın olduğu belirtildi.