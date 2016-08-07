Suriye'de yaralanan ABD ajanını Türk askeri kurtardı

Suriye’de yaralanan Amerikalı kadın istihbaratçı, İHA’ların ve helikopterlerin katıldığı, 2 gün süren film gibi operasyonda kurtarıldı.

5 Temmuz 2016 Cuma günü ajanslara “sınırda ABD hareketliliği” başlıklı bir haber düştü.

ABD helikopterleri geldi

Haberde, iki Amerikan askeri helikopterinin Yayladağı ilçesi yakınlarına indiği, Hatay Valiliği yetkililerinin konuyla ilgili sorulara “Bilgimiz dahilindedir” yanıtını vermekle yetinildiği anlatıldı. İki helikopter Yayladağı’nda panik yaşayan köylüler, gelişmeden yetkilileri de haberdar etti. Bu esrarengiz gelişmenin ayrıntısı ortaya çıktı.

Suriye'de gizli operasyon

Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in haberine göre, Suriye topraklarında görev yapan Amerikalı kadın ajan, 3 Temmuz tarihinde gizli bir operasyonda yaralandı ve tahliye çağrısı yaptı.

Kadın ajan, ABD’li yetkililere bulunduğu yerin koordinatlarını gönderdi.

ABD’li yetkilerin yaptığı çalışma sonucu, kadın ajanın Yayladağı yakınlarındaki Türkmen dağı bölgesinde bulunduğu tespit edilince kurtarma operasyonu başladı.

Öncelikle, kadın ajanın bulunduğu bölgeden, Türk sınırına doğru yönlendirilmesi sağlandı.

İki Hellfire'lı İHA uçtu

ABD’li yetkililer, Türk Genelkurmayı ile temasa geçerek, bölgede yüksek çözünürlüklü kameralar ve ‘istihbaratçıya yakın olması muhtemel Suriye birliklerine müdahale etmek için kullanılacak ‘Hellfire’ (Cehennem Ateşi) füzesi taşıyan, iki insansız hava aracına uçuş izni istedi. Genelkurmay Başkanlığı talep edilen izni derhal verdi.

ABD’ye ait iki tane İHA, bölgeyi taramaya başladı. Bu süreç iki gün devam etti. Arama sürerken ABD’ye ait iki helikopter de Türk sınırının sıfır noktasında hazır bekletildi.

ABD değil, asker buldu

Tüm çabalara rağmen kadın ajanla ABD helikopteri buluşamadı.

Aramalar sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hudut birliklerine bağlı askerler, sınır bölgesinde bir hareketlilik fark etti.

Uyarılar yapıldığında, yaralı bir kadın ellerini kaldırarak, ‘Dost olduğunu’ söyledi. Asker tarafından alınan kadın önce Hudut Karakolu’na götürüldü. Durum, savcıya bildirildikten sonra yaralı kadın ajan ABD’li yetkililere teslim edildi. Kadın ajan, İncirlik Üssü’ne götürüldü.