Suriye'de vahşet görüntüleri

T24 - Gaziantepli bir işadamı tarafından çekildiği ileri sürülen çatışma görüntüleri Suriye'de yaşanan dehşeti ortaya koydu.





Fotoğraf makinesiyle çekilen yaklaşık 3.5 dakikalık iki ayrı videoda, iddiaya göre güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu öldürülen bir muhalefet yanlısı yerde yatarken görülüyor. Görüntünün sonunda ise Arapça mesajlar veriliyor.

İkinci videoda ise yine iddiaya göre gösteri yapmak isteyen muhaliflerin üzerine güvenlik güçleri tarafından art arda ateş açılıyor. Açılan ateş sonucu kimisi başından, kimisi ayağından vurulan ve kanlar içerisinde kalan 5 muhalif, çevredekiler tarafından kollarından ve ayaklarından tutularak çatışma bölgesinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Ayrıca ölen bir muhalifin başında toplananlar da Kelime-i Şahadet getirdiği sırada yeniden ateş açılmasıyla panik yaşanıyor.